Le plat de résistance est là, puisque c’est au tour du nouvel iMac d’entrer en scène. Conçu entièrement autour de la nouvelle puce M1, ce nouveau modèle se veut puissant, fluide et versatile au possible. Niveau visuel, on retrouve le minimalisme cher à Apple, cette fois avec une gamme de couleurs particulièrement vives.

La présentation est particulièrement soignée : l’écran est plus fin que jamais malgré un hardware qui envoie. La nouvelle M1 permet de regrouper tous les composants « traditionnels » d’un ordinateur de façon compacte. Avec deux ventilateurs, on se retrouve avec un système performant et silencieux, avec moins de 10 décibels annoncés. Côté affichage, les 24 pouces et leurs 11.3 millions de pixels offrent des couleurs plus vives que jamais, soutenues par le système Retina 4.5K. Une nouvelle caméra, mais aussi de nouveaux micros réduisant le retour hardware et les bruits de l’environnement sont de la partie. De plus, un nouveau système à 6 haut-parleurs a fait son apparition, et promet des bass, mid et high plus fines que jamais, en limitant considérablement les vibrations.

Côté performance, on retrouve une fluidité rarement égalée. Le CPU est annoncé comme étant 85% plus rapide que les modèles précédents. Quant au GPU, on se retrouve avec des calculs effectués 2 fois plus vite. Enfin, grâce à l’architecture partagée avec celle des iPhone et iPad, de nombreuses applications et fonctions passeront sans difficulté des appareils portables à l’iMac. Avec quatre ports à l’arrière, dont 2 Thunderbolt, mais aussi un nouveau boîtier sur lequel on branche directement le câble Ethernet, la connectivité est particulièrement soignée. Trois types de claviers seront proposés, chacun avec de nouvelles fonctions. On pense par exemple au Touch ID, qui permet de déverrouiller d’un doigt son iMac.

L’appareil sera disponible à la précommande le 30 avril, et sortira définitivement en mai. À partir de 1299 dollars pour l’entrée de gamme à 4 couleurs disponibles, il sera aussi présent en 7 couleurs différentes à partir de 1499$.