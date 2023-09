On arrive enfin au clou du spectacle, la nouvelle version du flagship d’Apple : l’iPhone 15 Pro et son modèle Max. Plus puissant à l’intérieur avec un nouveau hardware, et ça se voit à l’extérieur grâce au nouveau design centré sur le titane, ce nouveau smartphone se veut plus puissant que jamais.

La présentation commence par mettre en avant l’utilisation de titane en tant que matériau principal. Un matériau plus léger, mais aussi plus robuste et durable. Il permet également une nouvelle forme de design épuré, avec des bordures toujours plus fines et « le verre le plus solide de l’industrie ». Le châssis aluminium a également été revu pour être plus réparable. On pourra également retirer le dos du smartphone plus facilement.

On note également l’apparition d’un bouton d’action, là ou se situait le slider permettant de passer l’iPhone en mode silencieux. Il est programmable, et permet d’effectuer différentes actions, le tout avec retour haptique. Enregistrer un memo, prendre une photo, lancer un raccourci… En somme, la personnalisation est de la partie.

Entrons dans le vif du sujet : les performances. Entre une nouvelle puce A17 Pro et un nouveau processeur graphique, les performances sont au rendez-vous, notamment grâce à des puces de seulement 3 nanomètres. Ainsi, l’expérience visuelle est plus fluide que jamais dans les jeux et apps spécialisées grâce au ray-tracing hardware-based. De la même façon le neural engine est présenté comme étant deux fois plus rapide, avec 35 trillions d’opérations par seconde qui permettent un traitement on-device des différentes commandes.

L’affichage et l’Advanced Pro Display ne sont pas en reste, puisqu’entre Dynamic Island, ProMotion et Extreme Dynamic Range, les images sont plus vivantes que jamais. Couleurs, luminosité, contraste, profondeur… L’écran est une véritable force de cette nouvelle mouture. On note également l’arrivée du mode StandBy. Lorsque l’appareil est en charge et en mode paysage, l’écran affiche différents widgets spécifiques à ce mode. Horloge, notifications, rappels… Ici aussi, tout devrait être personnalisable.

En parlant de la charge, sujet qui a fait couler beaucoup d’encre l’année passée, on note les ports USB-C, avec des débits atteignant 10Gb/s.

Enfin, c’est au tour de l’appareil photo de briller, véritable star de cette présentation. Le nouveau capteur principal à 48 Mpx permet de mieux capter la lumière en faible luminosité. On note également qu’un téléobjectif 2x à 12 Mpx est présent. Les photos en mode portrait ont l’air particulièrement travaillées, avec des contours particulièrement travaillés. La gestion a posteriori du flou et de la profondeur est de plus un outil bien pratique. La firme promet également « le zoom optique le plus long » en x5. Le modèle Pro Max permet également d’enregistrer des vidéos spatiales, qui avaient particulièrement brillé lors de la présentation de l’Apple Vision Pro. La fonctionnalité sera disponible d’ici la fin de l’année. Enfin, un stabilisateur solide à plus de 10.000 microajustements par seconde est de la partie.

L’iPhone 15 Pro en 6.1″ est annoncé à partir de 999$, contre 1199$ pour l’iPhone 15 Pro Max à 6.7″. Par chez nous, on parle plutôt de 1119€ pour le Pro, et 1229€ pour le Pro Max. On peut précommander les deux smartphones dès le 15 septembre, ou les acheter directement à leur sortie le 22 septembre.