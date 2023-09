Les iPhone 15 auront le droit à plusieurs nouveautés, mais un élément en particulier va être mis en avant : les améliorations pour la partie photo et vidéo. Selon les dires du cabinet TrendForce, cet élément va être « la vedette du spectacle ».

Les iPhone 15 et 15 Plus auront le droit à un capteur photo superposé fourni par Sony avec 48 mégapixels. Ce capteur serait en mesure de capturer plus de lumière, ce qui permettrait d’améliorer la gamme dynamique des photos.

Pour les iPhone 15 Pro et Pro Max, c’est surtout le modèle Max qui va faire parler de lui avec un capteur périscopique qui améliorera le zoom optique. On devrait passer à un zoom optique x5 ou x6, contre x3 avec les iPhone 14 Pro et Pro Max.

D’autre part, TrendForce confirme ce que les rumeurs ont déjà annoncé. Apple va proposer la Dynamic Island sur tous les modèles cette année, alors qu’elle était réservée aux iPhone 14 Pro et Pro Max l’année dernière. Il est aussi question du port USB-C sur tous les modèles, à la place du port Lightning.

Les iPhone 15 Pro et Pro Max seront les modèles de la gamme avec le plus de nouveautés, dont la puce A17, un bouton Action pour remplacer le commutateur du silencieux, le support du Wi-Fi 6E et plus encore.

Apple annoncera les iPhone 15 à l’occasion d’une keynote qui se tiendra le 12 septembre. Celle-ci sera aussi l’occasion de découvrir les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2.