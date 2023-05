Le prochain iPhone 15 Ultra (ou Max) devrait disposer d’un capteur périscopique à grossissement 5x (en optique, sans doute plus en numérique). Malgré la place disponible dans le boitier du modèle Max, la structure particulière de ce nouveau capteur périscopique obligerait Apple a réarranger la disposition des trois capteurs sur le bloc photo. Ainsi, le capteur Ultra Wide de 12 Mpx, celui situé en bas du bloc sur l’iPhone 14 Pro/Max, serait désormais situé en haut et à droite du bloc, tandis que le nouveau capteur périscopique (zoom 5x) le remplacerait en bas du bloc, et serait donc placé entre le Flash et le capteur LiDAR (voir image ci-dessous).

On a related note – the camera arrangement has changed, compared to the 14 Pro / Pro Max.

The Ultra Wide and Telephoto cameras have swapped positions – so the camera between the flash and LiDAR sensor is the one with periscope lens on the 15 Pro Max (regular telephoto on 15 Pro) https://t.co/J0QYdPsNH7

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) May 16, 2023