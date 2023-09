L’iPhone 15 Pro Max rencontre une importante demande, tandis que le smartphone connaît en même temps des problèmes de production liés au nouveau capteur périscopique. Celui-ci permet d’avoir un zoom optique x5.

L’analyste Ming-Chi Kuo explique que le principal problème de production avec l’iPhone 15 Pro Max est le capteur périscopique. Au vu de la situation et de la demande, Apple s’occupe en urgence de la situation. Le groupe a augmenté les spécifications de la lentille tétraprisme fournie exclusivement par Largan pour résoudre les problèmes de rendement.

En raison de l’augmentation soudaine des exigences de qualification des lentilles et de la nécessité urgente de répondre à la demande de volume d’expédition, Largan a augmenté ses lignes de production. Compte tenu des défis accrus en matière de production et de la nécessité d’allouer davantage de ressources, le prix unitaire du capteur périscopique a fortement augmenté, de plus de 20%, ce qui augmentera considérablement les revenus et les bénéfices de Largan.

Un coup d’œil sur l’Apple Store en ligne montre que la commande d’un iPhone 15 Pro Max n’arrivera pas avant octobre ou novembre selon les modèles.

Kuo en profite pour ajouter que les iPhone 16 Pro et Pro Max devraient avoir le capteur périscopique en 2024. Cette année, seul l’iPhone 15 Pro Max y a le droit.