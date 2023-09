L’analyste Ming-Chi Kuo fait le point sur les précommandes des nouveaux smartphones d’Apple, en indiquant que l’iPhone 15 Pro Max enregistre une demande « soutenue ». Le téléphone fait mieux que l’iPhone 14 Pro Max l’année dernière.

Kuo note que les délais de livraison pour l’iPhone 15 Pro Max sont importants, tout particulièrement dans certains pays (comme en France) où la livraison est passée à novembre. Mais selon l’analyste, la livraison en novembre au lieu du 22 septembre (qui est la date de sortie) n’est pas seulement liée à la demande des clients. Apple rencontre quelques problèmes au niveau de la production, ce qui l’empêche de produire autant d’iPhone 15 Pro Max que d’iPhone 15, 15 Plus et 15 Pro.

Selon Kuo, l’iPhone 15 Pro Max est le smartphone qui rencontre le plus de problèmes de production. S’ajoute à cela le fait que c’est le modèle qui est entré le plus tard en production.

D’autre part, Kuo rapporte que la demande pour les iPhone 15 et 15 Plus est similaire à celle de l’année dernière pour les iPhone 14 et 14 Plus. Quant à l’iPhone 15 Pro, la demande est plus faible que celle pour l’iPhone 14 Pro il y a un an. Une explication possible est que les utilisateurs se tournent davantage vers le modèle Pro Max.

Kuo conclut en annonçant qu’Apple devrait vendre 80 millions d’iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max en 2024. Les quatre smartphones seront disponibles à partir du 22 septembre, les précommandes ont été lancées le 15 septembre.