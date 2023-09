L’Apple Store en ligne vient de fermer ses portes. Cela intervient quelques heures avant l’ouverture des précommandes pour les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

La fermeture de l’Apple Store en ligne est une pratique marketing courante d’Apple. Le fabricant sait que cette fermeture va se faire remarquer et va donc faire parler d’elle, que ce soit dans les médias avec des articles ou sur les réseaux sociaux. Il n’est pas possible de faire un achat pendant cette période, que ce soit un iPhone, iPad, Mac ou n’importe quel autre produit.

« Nous avons hâte aussi. Rendez-vous à 14 h pour la précommande », indique simplement l’Apple Store en ligne, avec le logo coloré de l’entreprise.

Les précommandes pour les quatre modèles d’iPhone 15 débuteront à 14 heures. Cela concernera aussi bien l’Apple Store en ligne que les revendeurs (Fnac, Boulanger, Darty, etc) et les opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile).

Pour rappel, les prix sont en baisse cette année par rapport aux iPhone 14 l’année dernière. Ainsi, l’iPhone 15 débute à 969 euros, l’iPhone 15 Plus à 1 119 euros, l’iPhone 15 Pro à 1 229 euros et l’iPhone 15 Pro Max à 1 479 euros.

Rendez-vous dans quelques heures donc pour être en mesure de précommander l’un des iPhone 15. Il faudra se dépêcher pour espérer avoir un modèle rapidement et non attendre plusieurs semaines.