Apple a décidé de fermer son Apple Store en ligne quelques heures avant l’annonce des iPhone 15 lors de sa keynote. Le fait de fermer la boutique avant les conférences est une pratique assez courante pour le fabricant.

Il s’agit ici d’une tactique marketing pour faire parler de soi. Cela fonctionne à chaque fois, puisque plusieurs articles évoquent la fermeture. L’Apple Store rouvrira ses portes une fois la keynote terminée (celle-ci débutera à 19 heures). En attendant, il n’est pas possible d’acheter des produits, que ce soit un iPhone, iPad, Mac ou autre.

La keynote sera l’occasion de découvrir les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Il y aura également l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2. Et si les rumeurs sont bonnes, Apple présentera également des AirPods Pro avec un boîtier de charge équipé d’un port USB-C (contre Lightning aujourd’hui).

Les nouveaux iPhone et Apple Watch seront présents sur l’Apple Store en ligne lorsqu’il ouvrira ses portes. Il ne sera toutefois pas possible de les acheter. Les précommandes devraient être disponibles à partir du 15 septembre et la commercialisation devrait se faire à partir du 22. Cela devrait être pareil pour les nouvelles Apple Watch.

Par contre, il n’est pas impossible que l’achat des AirPods Pro USB-C se fasse dès ce soir, tout comme les coques et autres accessoires pour les iPhone 15.

La keynote d’Apple pour les iPhone 15 a lieu aujourd’hui à 19 heures (heure française). Elle sera à suivre en direct sur iPhoneAddict via notre page dédiée ou sur notre application iAddict (Lien App Store) sur iPhone et iPad depuis la rubrique Keynote.