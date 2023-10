Apple vient tout juste de fermer son Apple Store en ligne. Cela intervient 30 minutes avant le début de sa keynote Scary Fast qui sera (normalement) l’occasion de découvrir de nouveaux Mac.

Cette fermeture est surprenante sachant qu’Apple a l’habitude de le faire plusieurs heures avant le début de ses keynotes. Ici, cela intervient seulement 30 minutes auparavant. Est-ce un changement de stratégie ? Ou est-ce un cas particulier cette fois-ci ?

Cette keynote Scary Fast est de toute façon particulière depuis le début. Les événements d’Apple ont normalement lieu à 19 heures (heure française). Mais cette fois, le constructeur a décidé de l’organiser à 1 heure du matin. Il se murmure que ce serait lié à une annonce importante avec un studio de jeux vidéo japonais, sachant que ce sont les horaires de bureau sur place. Mais cela reste une rumeur à ce stade.

Selon les rumeurs, Apple va annoncer un nouvel iMac équipé de la puce M3. Il s’accompagnerait de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M3 Pro et M3 Max, ainsi que de nouveaux accessoires, à savoir le clavier Magic Keyboard, la souris Magic Mouse et le Magic Trackpad avec un port USB-C à la place du port Lightning. Aussi, une fuite d’hier matin a suggéré qu’il y aura peut-être l’annonce de l’iPad mini 7.

La keynote sera à suivre en direct sur iPhoneAddict via notre page dédiée ou depuis notre application iAddict (Lien App Store) sur iPhone et iPad via l’onglet Keynote.