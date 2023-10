Apple organisera ce soir à 1 heure du matin sa keynote Scary Fast et une fuite en lien avec un régulateur chinois vient peut-être de dévoiler quels seront les produits annoncés lors de ce rendez-vous.

Deux fournisseurs d’Apple ont renouvelé leurs autorisations auprès d’un régulateur chinois concernant les batteries utilisées dans des MacBook Pro de 14 et 16 pouces, le clavier Magic Keyboard pour Mac et un iPad mini selon MacRumors. Il y avait déjà eu un dépôt en 2021.

Il se trouve que les demandes renouvelées auprès des régulateurs peuvent être un indice concernant de nouveaux produits qu’Apple s’apprête à lancer. Un exemple récent est l’Apple Watch Series 8 qui a vu sa demande pour la batterie être renouvelée. Il s’avère que c’est la même batterie qu’Apple utilise dans son Apple Watch Series 9, d’où la nouvelle demande.

Ici, les demandes montrent que les capacités de batterie sont identiques à celles indiquées dans le dépôt de 2021. Cela suggère donc que le nouvel iPad mini, les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, et le nouveau Magic Keyboard n’auront pas de changement à ce niveau. Cela ne signifie pas pour autant que l’autonomie ne sera pas améliorée. En effet, les nouveaux produits vont utiliser des puces plus récentes qui sont censées avoir une amélioration générale des performances et de la gestion de l’autonomie.

Si l’on en croit les rumeurs, Apple annoncera ce soir de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M3 Pro et M3 Max, ainsi qu’un nouvel iMac M3 et de nouveaux Magic Keyboard/Mouse/Trackpad avec un port USB-C. La fuite du jour semble donc raccord. Elle suggère même qu’il y aura un iPad mini 7, alors que les fuites avaient tablé sur une présentation en 2024.