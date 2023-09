Apple ouvre ce 15 septembre 2023 les précommandes pour les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Les premières livraisons auront lieu la semaine prochaine, à savoir le 22 septembre.

L’annonce des iPhone 15 a eu lieu en début de semaine lors de la keynote d’Apple. À l’instar de l’année dernière, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus sont d’un côté, et les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont de l’autre. Ces derniers sont plus puissants avec la puce A17, proposent un meilleur résultat pour la partie photo (notamment l’iPhone 15 Pro Max avec son zoom optique x5), ont le droit à un écran ProMotion (affichage jusqu’à 120 Hz), un boîtier en titane, un bouton Action pour réaliser différentes tâches et plus encore.

Les quatre téléphones partagent aussi quelques points communs, comme le port USB-C qui remplace le port Lightning, la Dynamic Island ou encore les tailles d’écran (6,1 et 6,7 pouces).

Il y a une bonne nouvelle cette année : Apple a baissé les prix des iPhone 15 par rapport aux iPhone 14. Ainsi, l’iPhone 15 débute à 969 euros, l’iPhone 15 Plus à 1 119 euros, l’iPhone 15 Pro à 1 229 euros et l’iPhone 15 Pro Max à 1 479 euros.

