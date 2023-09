Apple a officialisé aujourd’hui les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, et nous avons maintenant les prix pour la France en euros. À la surprise générale, il y a une baisse de tarif. Nous avions eu des hausses les années passées.

Prix des iPhone 15 et 15 Plus

Les prix en France pour l’iPhone 15 avec son écran de 6,1 pouces :

128 Go : 969 euros

256 Go : 1 099 euros

512 Go : 1 349 euros

Les tarifs pour l’iPhone 15 Plus de 6,7 pouces sont de :

128 Go : 1 119 euros

256 Go : 1 249 euros

512 Go : 1 499 euros

Pour donner une idée, l’iPhone 14 en 128/256/512 Go coûtait l’année dernière 1 019€, 1 149€ et 1 409€. Pour l’iPhone 14 Plus, les prix étaient 1 169€, 1 299€ et 1 559€. La différence n’est pas énorme d’une année sur l’autre, le fait que ça baisse est une bonne nouvelle.

Tarifs des iPhone 15 Pro et Pro Max

En ce qui concerne l’iPhone 15 Pro de 6,1 pouces, les prix sont :

128 Go : 1 229 euros

256 Go : 1 359 euros

512 Go : 1 609 euros

1 To : 1 859 euros

Et pour l’iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces :

256 Go : 1 479 euros

512 Go : 1 729 euros

1 To : 1 979 euros

Pour l’iPhone 14 Pro, les prix étaient 1 329€, 1 459€, 1 719€ et 1 979€. Là encore, il y a une baisse avec la nouvelle génération. Pour l’iPhone 15 Pro Max, les prix étaient 1 609€, 1 869€ et 2 129€. On peut voir ici que la différence est plus importante que les autres modèles.

Apple proposera les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max en précommande le 15 septembre. La commercialisation se fera le 22 septembre.