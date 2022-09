À l’occasion de sa keynote, Apple a annoncé l’iPhone 14, ainsi que les variantes Plus, Pro et Pro Max, et les prix ont été dévoilés. Comme les rumeurs l’avaient annoncé, il y a une hausse par rapport aux différents iPhone 13.

Prix des iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max

Voici les prix en France pour l’iPhone 14 avec son écran de 6,1 pouces :

128 Go : 1 019 euros

256 Go : 1 149 euros

512 Go : 1 409 euros

Les tarifs pour l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces sont de :

128 Go : 1 169 euros

256 Go : 1 299 euros

512 Go : 1 559 euros

Du côté de l’iPhone 14 Pro avec l’écran de 6,1 pouces, les prix sont :

128 Go : 1 329 euros

256 Go : 1 459 euros

512 Go : 1 719 euros

1 To : 1 979 euros

Et voilà les tarifs pour l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces :

128 Go : 1 479 euros

256 Go : 1 609 euros

512 Go : 1 869 euros

1 To : 2 129 euros

L’année dernière, les prix des iPhone 13 étaient déjà en hausse par rapport aux iPhone 12. Il y avait eu une augmentation de 100 euros sur les modèles Pro par exemple. Cette année, les iPhone 14 prennent encore des supplémentaires par rapport à leurs prédécesseurs. La situation économique avec l’inflation et le cours de l’euro face au dollar n’aident pas vraiment les Européens.

On notera que le prix de départ dépasse maintenant les 1 000 euros. A l’inverse, le prix le plus élevé dépasse les 2 000 euros.

Lors de sa keynote, Apple a annoncé que les quatre variantes de l’iPhone 14 seront disponibles à la précommandes le 9 septembre, ce vendredi donc. La commercialisation aura lieu une semaine plus tard, dès le 16 septembre (sauf pour l’iPhone 14 Plus qui arrivera le 7 octobre).