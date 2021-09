Apple a annoncé ce soir ses iPhone 13 avec les variantes mini et Pro, et c’est l’occasion de découvrir les prix français en euros. Les tarifs s’échelonnent de 809 euros à 1 839 euros pour le modèle le plus cher, comme l’indique l’Apple Store en ligne.

Prix des iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max

Voici les prix français pour l’iPhone 13 mini (5,4 pouces) :

128 Go : 809 euros

256 Go : 929 euros

512 Go : 1 159 euros

Les tarifs pour l’iPhone 13 (6,1 pouces) :

128 Go : 909 euros

256 Go : 1 029 euros

512 Go : 1 259 euros

Concernant l’iPhone 13 Pro (6,1 pouces), voici les tarifs :

128 Go : 1 159 euros

256 Go : 1 279 euros

512 Go : 1 509 euros

1 To : 1 739 euros

Et enfin, les prix français pour l’iPhone 13 Pro Max (6,7 pouces) :

128 Go : 1 259 euros

256 Go : 1 379 euros

512 Go : 1 609 euros

1 To : 1 839 euros

La belle nouveauté cette année est que le stockage de base est 128 Go, là où ce fut 64 Go avec l’iPhone 12. Aussi, les autres stockages ont doublé par rapport à la génération précédente. Vient ensuite le cas des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max qui accueillent une variante de 1 To. C’est la première fois qu’un téléphone Apple monte aussi haut. Cette capacité peut être intéressante pour ceux qui stockent beaucoup de contenus lourds. On peut notamment penser aux personnes qui filment beaucoup en 4K.

On notera au passage des hausse de prix, notamment sur les modèles avec de plus stockage. Concernant les modèles Pro, le modèle de base a pris 100 euros.

Les iPhone 13 seront disponibles à la précommande le 17 septembre, avec une commercialisation pour le 24 septembre.