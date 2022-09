Lors de sa keynote aujourd’hui, Apple a annoncé les iPhone 14 et iPhone 14 Plus. Le premier succède à l’iPhone 13. Le second est un « nouveau » modèle. D’ailleurs, il n’y a plus de modèle mini cette année.

Présentation des iPhone 14 et iPhone 14 Plus

Comme les rumeurs l’avaient suggéré, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus ne font pas bien rêver par rapport à l’iPhone 13. On retrouve des écrans de 6,1 et 6,7 pouces, ainsi que le même design général. Il y a aussi la puce A15, la même que l’on retrouve déjà dans les iPhone 13. Il ne faut donc pas s’attendre à d’améliorations au niveau des performances. Apple indique toutefois proposer la puce des iPhone 13 Pro, avec 5 cœurs pour la partie graphique au lieu de 4.

Aussi, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus disposent de la connexion satellitaire. Il est ainsi possible de se connecter aux satellites pour contacter les secours quand vous vous trouvez dans une zone où il n’y a pas de réseau. Une option existe au niveau d’iOS pour aider les utilisateurs à viser les satellites. Tout cela sera d’abord disponible aux États-Unis et au Canada, et ce dès novembre. Apple indique que ce sera gratuit les deux premières années, mais ne dit rien sur l’avenir.

À l’arrière, Apple ajoute de nouvelles fonctionnalités par rapport à l’iPhone 13. Les nouveaux modèles sont dotés d’un nouveau capteur photo principal de 12 mégapixels avec un module plus grand et des pixels plus grands de 1,9 micron. Le nouveau capteur plus grand permet d’améliorer de 49% la capture en basse lumière et rend l’exposition avec le mode nuit deux fois plus rapide qu’auparavant. À l’avant, on trouve une nouvelle caméra frontale de 12 mégapixels avec l’autofocus.

Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus seront disponibles en précommande le 9 septembre. Le modèle de 6,1 pouces sera disponible à l’achat avec un premier prix de 1 019 euros dès le 16 septembre. Il faudra par contre attendre le 7 octobre pour le modèle de 6,7 pouces. Le premier prix est 1 169 euros.