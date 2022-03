Nos confrères de 9to5Mac croient disposer de bonnes sources de nouveaux détails sur l’iPhone 14 qui sera dévoilé par Apple au mois de septembre. Ainsi, la nouvelle gamme d’iPhone 14/14 Pro se déclinerait bien en 4 modèles : l’iPhone 14 serait disponible en deux modèles de 6,1 et 6,7 pouces (noms de code D27 et D28), l’iPhone mini et sa dalle 5,4 pouces disparaissant de la circulation. La résolution des dalles serait identique à celle des actuels iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. En revanche, les dalles des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max (D73 et D74) pourraient afficher une diagonale un peu plus grande afin de faciliter le remplacement de l’encoche par un orifice le combo « pilule » + très petit trou.

Les sources du site confirment aussi les informations livrées il y a quelques heures par Ming Chi Kuo : les deux modèles d’ iPhone 14 disposeront du processeur A15 (possiblement « marketé » en A15X) avec peut être un coeur de GPU en plus tandis que les iPhone 14 Pro et Pro Max bénéficieront du A16. Tous les iPhone 14/14 pro embarqueraient 6 Go de RAM cette année.

Apple travaillerait aussi sur une technologie de communication textuelle mobile-satellite, mais 9to5Mac ne peut pas dire si cette innovation sera intégrée dans la prochaine gamme d’iPhone 14. Des prototypes d’iPhone équipés de ce système de communication satellite seraient déjà en cours de tests (nom de code Stewie en interne).