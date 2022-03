Ming-Chi Kuo vient de lâcher une petite bombe : les iPhone 14 Pro et Pro Max auraient le droit à la nouvelle puce A16, mais Apple garderait l’A15 sur les iPhone 14 et iPhone 14 Max. Ces deux modèles auraient ainsi la même puce et la même puissance que les iPhone 13.

Tous les iPhone 14 n’auraient pas la puce A16

L’analyste, généralement bien renseigné au sujet d’Apple, n’explique pas pourquoi Apple proposerait sa puce A16 sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, mais pas sur les autres. Ce scénario serait également une première, si l’on met de côté l’iPhone 5s et l’iPhone 5c. À cette époque, l’iPhone 5c avait eu la même puce que l’iPhone 5 sorti un an plus tôt, là où l’iPhone 5s avait le droit au nouveau modèle. Mais il s’agissait techniquement de deux gammes différentes. Ici, c’est la même famille de produits, à savoir les iPhone 14.

Apple changerait donc sa stratégie avec les modèles de 2022. C’est à se demander quelle sera la valeur ajoutée des modèles non-Pro. Autant les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont annoncés pour retirer l’encoche et mettre à la place une pilule + un trou, en plus d’avoir l’A16. Autant les iPhone 14 et iPhone 14 Max garderaient l’encoche et visiblement l’A15.

Et pour continuer dans les différences, Kuo annonce que tous les iPhone 14 auraient le droit à 6 Go de RAM, mais les modèles non-Pro auraient de la RAM LPDDR4X là où les modèles Pro auraient de la RAM LPDDR5. En comparaison, les iPhone 13 et 13 mini ont 4 Go de RAM et les iPhone 13 Pro et Pro Max ont 6 Go de RAM.

Nous avons encore un peu de temps avant de voir les iPhone 14. Apple devrait logiquement les annoncer en septembre prochain lors d’une keynote.