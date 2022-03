L’encoche telle que nous la connaissons va disparaitre avec les iPhone 14 Pro et Pro Max, pour être remplacée par un trou et une pilule. Les iPhone 14 non-Pro n’y auront toutefois pas le droit et resteront avec l’encoche traditionnelle.

Le trou et la pilule pour les iPhone 14 Pro

L’analyste Ross Young confirme aujourd’hui cette information qui a déjà circulé. Il ajoute que le format pilule et trou va être présent sur tous les iPhone 15 en 2023. Le plus surprenant est qu’il annonce pour 2022 une largeur similaire à celle de l’encoche que nous avons aujourd’hui.

L’analyste note toutefois qu’il est possible que le nouveau design soit plus petit en 2023 qu’en 2022, libérant ainsi plus d’espace d’affichage. Citant des fuites sur le réseau social chinois Weibo, Ross Young rapporte que la découpe du capteur photo de l’iPhone 14 pourrait mesurer 5,631 mm, ce qui laisserait de la place pour réduire la taille l’année prochaine.

Que va-t-il passer à l’avenir ? L’objectif d’Apple est de proposer Face ID avec les capteurs nécessaires sous l’écran. Ainsi, nous pourrions avoir un écran sans encoche, trou et autre pilule. Mais ça ne sera pas prêt pour 2022 ou 2023. Une partie de ce problème serait liée à la coordination entre les équipes chargées de l’écran et des capteurs.

Qu’en est-il de Touch ID sous l’écran ? Il y a eu quelques rumeurs à ce sujet, mais elles ne sont pas nombreuses. Il est possible qu’Apple explore l’idée, mais décide de se focaliser davantage sur Face ID.