L’iPhone 14 Pro va abandonner l’encoche pour passer un trou accompagné par un design rappelant une pilule. Cette information était déjà connue et nous avons aujourd’hui le droit à un schéma dévoilant le design.

Le schéma a fait son apparition sur Weibo et le leaker Jon Prosser affirme avoir été en mesure de confirmer la légitimité. Le leaker a parfois eu de bonnes informations, mais il s’est également trompé à quelques reprises. Sa vérification est donc à prendre avec des pincettes.

Un point intéressant est que ce schéma de l’iPhone 14 Pro avec le trou et la pilule à la place de l’encoche diffère quelque peu de récentes fuites. Le mois dernier, l’analyste Ross Young, spécialisé dans les écrans, a partagé une image de ce qui était annoncé comme étant l’iPhone 14 Pro. Sur son image, il y a le trou à gauche et la pilule à droite. Sur le schéma d’aujourd’hui, c’est l’inverse. Aussi, le schéma d’aujourd’hui suggère que le trou et la pilule seront un peu plus gros que ce qui avait été espéré.

En parlant de Ross Young, il a publié aujourd’hui un tweet dans lequel il indique que le nouveau design concernera les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Il faudra attendre 2023 pour avoir le changement sur les quatre variantes de l’iPhone 15.

The dual hole punch design on the iPhone Pro models will be seen on all 4 models in 2023. Hopefully the holes will get smaller…

— Ross Young (@DSCCRoss) February 27, 2022