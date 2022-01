Les iPhone 14 Pro et Pro Max n’auront plus d’encoche, mais un trou et une pilule sur la partie supérieure de l’écran selon Ross Young. L’analyste, spécialisé dans les écrans, est généralement très bien informé.

Un trou et une pilule pour l’iPhone 14 Pro ?

Ce choix est intéressant. Les rumeurs avaient d’abord annoncé que les iPhone 14 Pro n’auraient plus d’encoche, pour avoir un trou à la place. Plus récemment, il y a eu des bruits de couloir évoquant une bulle en forme de pilule plutôt qu’un trou. Et voilà que nous apprenons aujourd’hui qu’Apple proposerait… les deux.

« Nous croyons maintenant qu’Apple aura un trou + une pilule sur les iPhone 14 Pro et Pro Max. Le plus petit trou ne sera pas invisible… le concept des deux trous sera unique à Apple, comme l’encoche, et non similaire à tous les modèles de Huawei avec des pilules », a tweeté Ross Young. Celui-ci a fait un sans-faute en 2021 avec toutes ses informations sur l’iPad mini et les MacBook Pro. Il avait notamment été le seul à annoncer des écrans Mini-LED avec ProMotion. Et c’est vrai, les nouveaux ordinateurs portables ont de tels écrans.

La photo qu’il partage dans son tweet n’est en réalité pas récente. En effet, elle a été partagée pour la première sur Twitter en septembre dernier. Le trou à gauche serait Face ID et la pilule à droite serait le capteur photo. Ce design était un prototype en septembre et voilà qu’Apple semble aujourd’hui avoir décidé de partir définitivement sur ce format.