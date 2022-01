L'iPhone 14 Pro annoncé pour avoir Face ID sous l'écran

L’iPhone 14 Pro se précise un peu plus avec Apple qui proposerait Face ID sous l’écran. Cela va ainsi permettre de retirer l’encoche, tout en conservant la reconnaissance faciale.

L’information de Face ID sous l’écran pour l’iPhone 14 Pro vient de Dylandkt. Le leaker, qui a eu de bonnes informations dans le passé sur les produits d’Apple, dit être en mesure de confirmer les rumeurs qui circulent concernant les iPhone 14 Pro et le fait qu’ils auront un trou à la place d’une encoche. « Pour rassurer concernant les inquiétudes, la fonctionnalité de ces capteurs n’a pas été affectée par ce changement », assure le leaker.

I am able to corroborate information regarding a hole punch camera for the pro models of the iPhone 14. Face ID hardware will be placed under the display. As a reassurance to any concerns, the functionality of these sensors have not been negatively affected by this change.

— Dylan (@dylandkt) January 6, 2022