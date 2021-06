L’analyste Ming-Chi Kuo, qui vise souvent juste, rapporte que les iPhone 14 de 2022 devraient embarquer Touch ID sous l’écran. Il sous-entend d’une certaine façon que ce ne sera pas le cas pour l’iPhone 13 en septembre, bien quelques rumeurs ici et là ont évoqué son existence.

Outre la présence de Touch ID sous l’écran, Kuo rapporte que les iPhone 14 auront bien le droit à quatre modèles, mais il n’y aura pas de modèle mini de 5,4 pouces. Apple proposerait deux modèles standards avec des écrans de 6,1 et 6,7 pouces, et deux modèles Pro avec là encore des écrans de 6,1 et 6,7 pouces. Ceux qui aiment les « petits » iPhone devront donc se tourner vers l’iPhone 13 mini en septembre, puisque ce dernier ne devrait pas connaître de successeur direct (pour ce qui est de la taille).

Kuo évoque aussi quatre noms possibles : iPhone 14 et iPhone 14 Max pour les deux modèles standards, et iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max pour les deux modèles Pro. La vraie incertitude ici est iPhone 14 Max, mais il est vrai que ce serait un nom assez logique au vu du reste de la gamme.

Une autre information concerne le prix. L’analyste explique que l’iPhone 14 Max sera l’iPhone de 6,7 pouces le moins cher pour cette taille d’écran. C’est assez logique en soi, puisque les Max ont jusqu’à présent étaient des modèles Pro avec un prix plus élevé.