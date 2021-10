Apple annoncera ses MacBook Pro M1X de 14 et 16 pouces le 18 octobre lors d’une keynote et l’une des nouveautés serait un écran de 120 Hz. Nous savions déjà que l’écran serait Mini-LED, mais c’est la première fois qu’on entend parler d’un tel taux de rafraichissement.

L’information de l’écran Mini-LED de 120 Hz pour le MacBook Pro M1X vient de Ross Young, un analyste spécialisé dans les écrans qui a de bonnes sources dans l’industrie. Il a déjà partagé plusieurs informations qui ont été exactes. Sa dernière réussite a été de dévoiler la taille exacte de l’écran de l’iPad mini 6, plusieurs semaines avant l’annonce officielle d’Apple.

Sur Twitter, Ross Young déclare : « Les fournisseurs des écrans sont les mêmes pour l’iPad Pro et le MacBook Pro : LG Display et Sharp ». Il dit s’attendre à plusieurs éléments en commun entre la tablette et l’ordinateur portable, dont l’affichage à 120 Hz. Il reconnaît au passage que ce point reste à confirmer. En revanche, il assure que l’écran Mini-LED est sûr à 100%.

Panel suppliers are the same between the iPad Pro's and MacBook Pro's – LG Display and Sharp. Expecting similar technology – oxide backplanes, miniLED backlights and 120Hz refresh rates. MiniLEDs, 100% confirmed.

— Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021