Le stock commence sérieusement à être limité pour ce qui est du MacBook Pro de 16 pouces, alors que le nouveau modèle avec la puce M1X sera annoncé le 18 octobre lors d’une keynote. Plusieurs Apple Store indiquent ne plus avoir de stock ou des modèles qui n’arriveront pas avant plusieurs semaines.

Ce n’est pas le moment d’acheter un MacBook Pro

Le stock limité pour le MacBook Pro de 16 pouces est surtout une réalité du côté des États-Unis pour l’instant. Il y a tout de même un petit délai en France, avec un modèle commandé aujourd’hui qui n’arrivera pas avant la fin octobre ou au début de novembre selon Apple. La situation est un peu mieux pour le modèle haut de gamme avec l’Intel Core i9 à 3 199€ où la livraison aura lieu dans 10 jours. À noter par ailleurs que le retrait en magasin n’est proposé dans aucun Apple Store français pour ce qui est du MacBook Pro.

La keynote du 18 octobre sera l’occasion de découvrir les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui auront une puce Apple M1X. Les rumeurs annoncent un nouveau design, un écran Mini-LED, des bordures plus fines autour de l’écran, jusqu’à 32 Go de RAM, le retour des ports HDMI, MagSafe et du lecteur de cartes SD.

Vous l’avez donc compris : ce n’est pas le moment d’acheter un MacBook Pro de 16 pouces ! Attendez le 18 octobre, après la keynote.