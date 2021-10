Apple annonce la tenue d’une keynote pour le 18 octobre, qui a pour nom « Unleashed » (qui a été traduit par « Accrochez-vous » en français). Elle aura lieu à 19 heures (heure française) et sera uniquement en ligne, comme ce fut le cas pour la conférence de septembre. Celle-ci fut l’occasion de découvrir les iPhone 13, iPad mini 6 et iPad 9.

Une nouvelle keynote Apple autour des Mac

Cette keynote d’Apple pour le 18 octobre devrait logiquement être l’occasion de découvrir les fameux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec la puce Apple M1X. Ces modèles ont tant fait parler d’eux ces derniers mois. Les rumeurs annoncent un nouveau design, un écran Mini-LED, des bordures plus fines autour de l’écran, jusqu’à 32 Go de RAM, le retour des ports HDMI, MagSafe et du lecteur de cartes SD.

Il est possible qu’Apple présente d’autres Mac à ce rendez-vous. Des rumeurs avaient fait été d’un nouveau Mac mini prévu pour la fin de l’année. Autant dire que cette conférence pourrait être le bon moment pour le découvrir. En outre, Apple pourrait présenter les AirPods 3. Eux-aussi font parler d’eux depuis un moment maintenant. Enfin, Apple annoncera la date de sortie de la version finale macOS Monterey.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

La keynote d’Apple du 18 octobre sera à suivre sur iPhoneAddict avec un direct dévoilant les annonces. Il y aura également des articles à découvrir tout au long de la soirée.