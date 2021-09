Apple a envoyé le carton d’invitation pour la keynote de l’iPhone 13 qui aura lieu le 14 septembre à 19 heures (heure française). Quatre variantes de l’iPhone 13 doivent être annoncées lors de ce rendez-vous, qui a pour nom California Streaming.

L’officialisation de la keynote d’Apple pour le 14 septembre n’est pas réellement une surprise. Il y avait déjà eu des bruits de couloir évoquant un rendez-vous pour mardi prochain. Et Apple a l’habitude d’envoyer les invitations une semaine auparavant.

Cette conférence devrait être l’occasion de découvrir les iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Plusieurs fuites ont déjà suggéré que le design sera globalement le même que celui des iPhone 12. La principale différence va concerner l’encoche qui sera un peu plus petite. Pour leur part, les modèles Pro auront le droit à un écran avec un affichage de 120 Hz, là où les modèles non-Pro resteront sur 60 Hz. Il faut par ailleurs s’attendre à la puce A15 pour tous les modèles et du mieux au niveau de la photo et de la vidéo.

Apple Watch Series 7, AirPods 3… et plus ?

Outre les iPhone 13, Apple devrait présenter son Apple Watch Series 7 et ses AirPods 3. La première doit avoir un nouveau design avec des bordures plates pour le boîtier et des tailles de 41 et 45 mm. Quant aux écouteurs, ils devraient se rapprocher des AirPods Pro. Il faut toutefois s’attendre à des fonctionnalités en moins. Après tout, Apple doit continuer de différencier sa gamme classique et sa gamme Pro.

Peut-on s’attendre à d’autres annonces ? Certainement. Nous savons au moins qu’Apple proposera la release candidate d’iOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 (à voir pour macOS Monterey), tout comme leur date de sortie.

Rendez-vous donc le 14 septembre à 19 heures pour découvrir la keynote d’Apple avec les iPhone 13, AirPods 3 et Apple Watch Series. Le rendez-vous sera à retrouver sur iPhoneAddict avec un suivi de la conférence en temps réel et des articles dans la foulée résumant les principales annonces. Vous pouvez également nous suivre via notre application iAddict sur iPhone et iPad (Lien App Store).