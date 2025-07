Apple s’apprête à inaugurer sa nouvelle boutique Apple Umeda au cœur du complexe commercial Grand Front d’Osaka (Japon). Le nouvel Apple Store ouvrira ses portes samedi 26 juillet à partir de 10 h (heure locale). Il s’agit de la deuxième boutique de la marque dans la ville et de la onzième au Japon. Apple a « stratégiquement » implanté son Apple Store à proximité de la gare d’Osaka, profitant ainsi de l’animation du quartier de Kita. Pour célébrer cet événement, le site Apple propose des fonds d’écran exclusifs pour iPhone, iPad et Mac en cohérence avec le design de la boutique. Apple annonce aucci un programme riche en animations, incluant des sessions « Today at Apple » sur des thèmes comme Apple Intelligence et la photo avec l’iPhone 16.

L’Apple Store d’Osaka dispose d’un Genius Bar avec des accès spécifiques pour les personnes en handicap (notamment des comptoirs de différentes hauteurs), ainsi que des espaces Pickup pour le retrait des produits achetés en ligne. La firme de Cupertino s’est fixée pour objectif d’ouvrir près de 50 nouvelles boutiques à l’horizon 2027, des ambitions qui illustrent le poids considérable des boutiques physiques dans la stratégie commerciale d’Apple.

