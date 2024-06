L’Apple Vision Pro est en vente dans les Apple Store de Chine continentale, à Hong Kong, au Japon et à Singapour. C’est la première fois que le Vision Pro est officiellement disponible en dehors des États-Unis (où ce dernier est commercialisé depuis le 2 février). Il sera sans doute intéressant de voir dans quelle mesure la disponibilité du casque dans ces nouveaux pays est susceptible de booster la demande, totalement atone depuis 2 mois. Tout au moins sait-on qu’il y a tout de même quelques acheteurs pour cette première journée de disponibilité en Chine (des clichés dévoilent les traditionnelles sorties de boutique encadrées par le staff des Apple Store).

Après cette première bordée de pays, le Vision Pro sera lancé le 12 juillet prochain au Royaume-Uni, au Canada et en France. Concernant l’hexagone, les précommandes démarrent aujourd’hui à 14 heures. Il y a un avantage à ne pas avoir été servi en premier : visionOS a considérablement progressé depuis le lancement de février. Les avatars Persona sont bien mieux détaillés et peuvent désormais se déplacer librement dans l’espace (et à plusieurs), des solutions sont enfin disponibles pour le visionnage de contenus VR en ligne, et le casque peut désormais être connecté à un PCVR. Reste le soucis du confort (certes plus ou moins relatif selon les personnes), les contraintes pour les personnes souffrant de pathologies oculaires (les optiques de correction sont très chères), l’absence de killer-apps et bien sûr le tarif extrêmement élevé.

Les nouveautés à venir pourraient redonner un second souffle au casque : visionOS 2 propose SharePlay pour l’app Photos, de nouvelles vidéos immersives (en grand nombre cette fois), une spectaculaire fonction de conversion de photos 2D en 3D spatial, ou bien encore le support de la souris physique.