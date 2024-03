L’Apple Vision Pro s’apprête à débarquer dans de nouvelles contrées. Plusieurs offres de postes relatifs au Vision Pro et publiées en Australie, au Japon et en Chine laissent entendre que la commercialisation du casque XR dans ces trois pays n’est peut-être qu’une affaire de semaines. Pour rappel, l’Apple Vision Pro a été lancé sur le marché américain le 2 février dernier, mais Apple avait déjà précisé que l’appareil serait disponible dans d’autres pays dans le courant de l’année. A noter que des milliers de casques Vision Pro se seraient déjà écoulés sur les marchés de l’importation, et ce malgré les limitations de l’appareil en dehors du territoire des Etats-Unis.

Les postes recherchés par Apple au Japon, en Chine et en Australie concernent des profils de vendeurs, de commerciaux et de spécialistes en « Business Development », ce qui constitue en soi des indices forts que la commercialisation du Vision Pro est en préparation. L’intitulé de certains postes inclut le fait de préparer et d’organiser des démos des principales fonctionnalités du casque. Les postes de ce type, loin des profils d’expert techniques, ne mettent généralement pas très longtemps à être pourvus. Un lancement de l’Apple Vision Pro dans ces trois pays pour avril ou mai est donc tout à fait envisageable. Apple aurait écoulé plus de 200 000 Apple Vision Pro aux Etats-Unis, et selon plusieurs analystes, l’ouverture à l’international pourrait permettre d’atteindre le demi-million de ventes.