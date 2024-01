C’était annoncé : Apple Music Classical est désormais disponible dans plusieurs pays asiatiques dont la Chine et le Japon. Etonnamment, la zone Asie avait été écartée du lancement du service l’an dernier, alors même qu’Apple Music Classical était disponible dans des dizaines de pays (dont la France bien sûr). Dans le détail, Apple Music Classical est disponible en Chine, au Japon, en Corée du Sud, à Taiwan, à Hong Kong et à Macao.

Pour rappel, Apple Music Classical a été lancé d’abord comme une app iPhone uniquement, et la version Android est même arrivée avant la version iPad. Il n’existe pas de version Mac pour l’instant, ce qui est pour le moins étonnant. Comme son nom l’indique Apple Music Classical se focalise exclusivement sur la musique classique (ou orchestrale), et propose un moteur de recherche qui permet de sélectionner les morceaux en fonction du compositeur, du chef d’orchestre, etc. L’app propose aussi une énorme base de données avec les biographies des principaux compositeurs et des analystes détaillées des morceaux les plus connus. Le service est disponible sans surcoût pour les abonnés Apple Music.