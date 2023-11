Les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max s’en sortent bien mieux en Corée du Sud que les iPhone 14 à leur sortie l’année dernière. La situation est par contre un peu plus délicate au Japon.

Un succès pour les iPhone 15 en Corée du Sud

Les ventes des iPhone 15 ont été en hausse de 41,9% par rapport aux iPhone 14 lors du premier mois de commercialisation en Corée du Sud, selon Atlas Research et Consulting. L’iPhone 15, en particulier, a vu ses ventes doubler par rapport à l’iPhone 14. De son côté, l’iPhone 15 Pro Max a connu une hausse de 42,3% par rapport à son prédécesseur.

Le fait qu’Apple arrive à s’imposer davantage dans le pays de Samsung est plus que notable. Mais comment expliquer ce gain ? Ce serait essentiellement lié aux offres faites par les opérateurs. Ils sont plus généreux cette année, ce qui permet de réduire le prix d’achat de l’iPhone. Un autre facteur est la disponibilité d’Apple Pay. Le service de paiement a fait ses débuts en Corée du Sud plus tôt dans l’année.

D’autre part, les smartphones de Samsung proposent une fonction pour enregistrer les appels. Il se trouve qu’il s’agit d’une fonctionnalité populaire sur place. Elle n’était pas proposée sur iPhone, mais l’opérateur SK Telecom propose depuis un mois son propre système via son application pour iPhone, ce qui plaît aux Coréens.

Les Japonais se tournent vers les iPhone mini

Du côté du Japon, ce sont les smartphones plus petits qui connaissent un succès. Ainsi, les ventes des iPhone 12 mini et iPhone 13 mini ont doublé sur place lors de la première semaine de commercialisation des iPhone 15. Les Japonais sont obligés de se rabattre sur les revendeurs, étant donné qu’Apple a arrêté la vente des iPhone mini, que ce soit sur son site site ou dans ses boutiques.