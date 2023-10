Les iPhone 15 et 15 Pro étaient vraiment très attendus en Corée du Sud. On se souvient qu’un groupe de consommateurs coréens s’était plaint du décalage de la date de lancement de l’iPhone 15 en Corée par rapport à d’autres pays comme le Japon, la France ou les Etats-Unis, et les files d’attentes de ce vendredi 13 octobre dévoilent le niveau de cet engouement. C’est en effet aujourd’hui que la nouvelle gamme d’iPhone est disponible à la vente en Corée du Sud, et les longues queues à l’entrée des 5 Apple Store du pays prouvent à quel point Apple est bien la seule entreprise à pouvoir tenir tête à Samsung sur ses terres.

De futurs acheteurs d’iPhone 15/15 Pro, d’Apple Watch Series 9 ou d’Apple Watch Ultra 2 font la queue devant l’Apple Store de Myong-dong ce vendredi 13 octobre. Crédit : Yonhap

Crédit : Yonhap

Le succès de cette journée de lancement est tel que le Korea Time a titré ce matin à ce sujet : « L’engouement pour l’iPhone s’empare de la Corée ». La réaction ultra enthousiaste des consommateurs coréens poussera t-elle Apple à placer la Corée du Sud dans la liste des premiers pays à obtenir un nouvel iPhone ? Les chiffres de ventes sur la durée arbitreront sans doute toute future décision de la firme californienne.