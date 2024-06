Apple a fermé son Apple Store en ligne dans quelques pays, dont en France. Cela intervient quelques heures avant le lancement des précommandes pour le Vision Pro.

« Nous serons de retour en un clin d’œil », peut-on lire sur l’Apple Store en ligne. « Votre Apple Store se prépare pour l’Apple Vision Pro. Revenez nous voir à partir de 14 h », ajoute le texte. Il s’accompagne par une image du casque de réalité mixte.

C’est à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC 2024 le 10 juin dernier qu’Apple avait annoncé le lancement international du Vision Pro. Ce 28 juin marquera l’ouverture des précommandes en France, en Australie, au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni. La commercialisation dans ces mêmes pays interviendra le 12 juillet.

En France, l’Apple Vision Pro débutera à 3 999 euros. Ce sera pour le modèle de base avec 256 Go de stockage. Ceux qui veulent la variante avec 512 Go devront payer 4 249€. Et pour avoir 1 To de stockage, ce sera 4 499€. Pour ceux qui ont des problèmes de vue, il faudra prendre des verres correcteurs. Il s’agit d’inserts optiques de ZEISS qui viennent se fixer de manière magnétique au casque. Il y a deux modèles : Readers pour 115€ et Prescription pour 169€. Pour la plupart des personnes, il faudra se tourner vers la deuxième solution en fournissant son ordonnance pour que les inserts optiques soient adaptés à la vue.

Dans le même temps, ce 28 juin marque la disponibilité du casque à Hong Kong, au Japon, en Chine et à Singapour.