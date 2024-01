À partir du 2 février, il sera possible d’essayer le casque Vision Pro dans les Apple Store américains. Aujourd’hui, plusieurs détails sont dévoilés par Mark Gurman de Bloomberg, dont le programme et la durée.

Toute une préparation pour chaque personne

Les démos du Vision Pro en Apple Store pourront durer 25 minutes. Plusieurs employés des boutiques se sont rendus à Cupertino pour recevoir une formation dédiée. Il y a plus d’une douzaine de casques disponibles à l’essai dans les grands Apple Store, ainsi qu’une zone dédiée pour la présentation.

Tout commence par un employé qui scanne le visage de l’utilisateur à l’aide d’une application. Ce scan indique à l’employé de quel joint d’étanchéité, de quel coussin de mousse et de quelle taille de bracelet le client a besoin. Le joint d’étanchéité, qui empêche la lumière extérieure de pénétrer, est disponible dans plus de 25 formes et tailles. Les coussins, quant à eux, sont disponibles en deux tailles.

Si une personne porte des lunettes, les employés des Apple Store disposeront d’un appareil permettant de scanner les verres pour en extraire les informations relatives à la prescription. Le système fournira les données et les magasins disposeront de centaines de verres pour les démonstrations. L’employé rassemble ensuite toutes ces informations et un autre employé, dans l’arrière-boutique du magasin, assemble le Vision Pro de démonstration avec les accessoires appropriés.

Un premier essai

Une fois l’appareil en main, l’employé explique le fonctionnement de l’interface. Il s’agit notamment de savoir comment contrôler le pointeur en utilisant les yeux de l’utilisateur, comment faire des gestes pour effectuer des sélections et comment tenir le casque. L’employé montrera également comment régler la molette d’ajustement située sur le bandeau principal et comment utiliser la Digital Crown pour passer de la réalité virtuelle à la réalité augmentée. L’employé disposera d’un iPad pour visualiser ce que l’utilisateur voit sur le Vision Pro.

Ensuite, l’employé permettra aux utilisateurs de placer l’appareil sur leur propre tête. Une fois le casque en place, les utilisateurs devront calibrer l’appareil à l’aide de divers exercices de suivi et de tapotement afin qu’il puisse suivre leurs yeux et leurs mains. Il s’agit notamment de regarder des motifs de points circulaires réglés à différents niveaux de luminosité et d’effectuer un balayage de la main dans le champ de vision de l’appareil.

C’est parti pour la démo de 25 minutes

À partir de là, la démo de 25 minutes commence réellement :

Les utilisateurs seront dirigés vers l’application Photos pour voir des images fixes similaires à celles qui sont préchargées sur les autres appareils d’Apple dans les magasins. Des exemples de photos panoramiques sont ensuite présentés.

Ensuite, l’utilisateur voit des images en 3D qu’Apple appelle des photos spatiales (dans ce cas, un enfant frappant une piñata) et une vidéo spatiale (séquence d’une fête d’anniversaire).

La partie suivante de la démonstration montre comment utiliser le casque pour remplacer un ordinateur ou un iPad. Cela explique comment positionner plusieurs fenêtres d’applications dans l’espace et faire défiler des pages Web dans le navigateur Safari.

Des films en 3D et immersifs sont ensuite présentés aux clients, notamment des clips sur les animaux sauvages, l’océan et les sports. Une scène captivante donne aux utilisateurs l’impression d’être sur une corde raide.

D’autre part, les exemplaires du Vision Pro embarqueront plusieurs applications tierces qui seront disponibles dès le lancement du casque. Cela donne une idée aux utilisateurs de l’expérience qu’ils pourront avoir chez eux.

Des problèmes après une demi-heure

On apprend par ailleurs que plusieurs employés d’Apple Store ayant déjà testé le casque ont eu l’impression d’avoir la tête fatiguée et en sueur après seulement une demi-heure d’utilisation. L’ajustement du casque au départ avec les clients sera donc crucial.

Enfin, les employés qui se sont rendus au siège d’Apple à Cupertino ont pu découvrir des accessoires du Vision Pro, dont une nouvelle sangle censée être plus confortable lorsque l’appareil est porté pendant une longue période. Mais la sangle en question ne sera pas disponible lors de l’essai avec les clients.

L’Apple Vision Pro sera disponible en précommande aux États-Unis dès le 19 janvier. La commercialisation se fera le 2 février pour 3 499 dollars.