Apple annonce que son casque Vision Pro sera disponible à l’achat dès le 2 février 2024 aux États-Unis. Les précommandes seront ouvertes le 19 janvier. Le prix est de 3 499 dollars.

L’Apple Vision Pro débarque le 2 février

Dans un communiqué, Apple indique que le Vision Pro sera disponible aussi bien dans les Apple Store physiques que sur l’Apple Store en ligne dès le 2 février. Pour les précommandes, ce sera dès 5 heures du matin (sur la côte ouest des États-Unis, soit 14 heures en France) le 19 février.

« L’ère de l’informatique spatiale est arrivée », a déclaré Tim Cook, patron d’Apple. « Apple Vision Pro est l’appareil électronique grand public le plus avancé jamais créé. Son interface utilisateur révolutionnaire et magique va redéfinir la façon dont nous nous connectons, créons et explorons ».

Comme visionOS exploite les frameworks existants, plus d’un million d’applications familières pour iOS et iPadOS sont disponibles sur le Vision Pro et fonctionnent automatiquement avec le nouveau système, selon les dires d’Apple.

Il est bon de noter qu’Apple parle toujours de la puce M2 pour faire tourner le casque. Certains ont pensé qu’Apple allait proposer la puce M3, sachant qu’elle existe dans les derniers Mac (ce n’était pas le cas lors de la présentation du Vision Pro en juin 2023). Mais il n’y a pas de changement pour les caractéristiques.

Dernier point, Apple indique que le prix de 3 499 dollars pour le Vision Pro concerne le modèle avec 256 Go d’espace de stockage. Il y aura d’autres variantes, mais les tarifs ne sont pas encore communiqués. Apple ajoute que les verres correctifs pour ceux qui ont des problèmes de vue coûteront 149 dollars. Il y aura aussi une variante à 99 dollars.