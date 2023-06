L’Apple Vision Pro a un prix, et ce dernier est encore plus salé que ce qu’annonçaient les rumeurs, soit 3500 dollars. Et pour bien remplir la hotte des mauvaises nouvelles, Apple nous apprend aussi que le Vision Pro ne sera finalement disponible à la vente qu’au début de l’année prochaine… et seulement aux Etats-Unis ! En Europe, et vu le poids des taxes qui pèsent sur les produits technologiques importés du reste du monde, le prix du casques devrait facilement avoisiner les 4000 dollars… quand déjà il sera enfin disponible. Et pour les porteurs de lunettes, il faudra encore rajouter le prix des lentilles correctrices à poser par attache magnétique. Voilà qui va lourdement chiffrer.

Alors certes, la démonstration technologique d’Apple est impressionnante au point que le Vision Pro a des airs de concept prédictif sur le futur des technologies AR, mais ce tarif est tellement prohibitif, encore plus sur un territoire européen où les salaires sont très loin des salaires américains, voilà qui sent le gros flop… tout au moins pour cette première mouture du casque. Apple travaillerait en effet sur une V2 nettement plus accessible (façon de parler, on parle d’un prix entre 1500 et 2000 dollars tout de même).