L’Apple Vision Pro est en vente aux Etats-Unis, et c’est peu dire qu‘Apple a lancé pour l’occasion une campagne marketing d’une ampleur quasi inédite : spots de pub, longue séance de présentation dans les Apple Store, sans oublier les cadres et dirigeants d’Apple qui se sont prêtés au jeu de l’interview. C’est le cas de Alan Dye et Richard Howarth, deux SVP responsables du design et de la conception chez Apple, qui se sont épanchés dans les colonnes du site Wallpaper. L’un des passages les plus intéressants de cette longue interview concerne l’EyeSight, cette fonctionnalité qui permet d’afficher les yeux de l’utilisateur à travers le casque, via un écran OLED courbe situé sur la visière extérieure du Vision Pro. On en apprend aussi un peu plus sur les motivations qui ont poussé Apple à refuser l’appellation « casque de réalité mixte » pour l’Apple Vision Pro, lui préférant le terme d’Informatique Spatiale.

Pour Alan Dye, vice-président de la conception de l’interface humaine d’Apple, les objectifs finaux du Vision Pro ont au delà des spécificités techniques de la réalité mixte : » Pour le Vision Pro, nous avons compris que cette technologie consistant à porter sur soi quelque chose qui pourrait vous transporter vers un autre endroit était un concept très puissant. Et qu’il y avait des expériences vraiment profondes qui pouvaient en découler tout en changeant l’environnement des utilisateurs. Mais nous avons également reconnu bon nombre des problèmes qui existaient avec ce type de technologies, notamment en matière d’isolement. Une fois que nous avons compris que le produit pouvait être utilisé pour créer des liens, rassembler les gens et contribuer à enrichir leur vie, comme nous le faisons avec tant d’autres produits Apple, c’est à ce moment-là que nous nous sommes complètement immergés dans le projet et avons voulu lui donner vie. Nous étions enthousiasmés par ce que cela pourrait signifier en tant que toute nouvelle plateforme. C’est pourquoi nous appelons cela l’informatique spatiale. »

Le VP revient aussi sur la fonctionnalité EyeSight : « Nous voulions que les gens autour de vous se sentent également à l’aise lorsque vous le portez, et que vous vous sentiez à l’aise en le portant avec d’autres personnes. C’est pourquoi nous avons passé des années à concevoir un ensemble de gestes très naturels et confortables que vous pouvez utiliser sans agiter les mains en l’air. C’est aussi pour cette raison que nous avons développé EyeSight, parce que nous savions plus que tout que si nous devions vous couvrir les yeux, cela vous enlèverait une grande partie de ce qui est possible lorsque vous vous connectez avec les gens. Réussir cela était au cœur du concept du produit parce que nous voulions que les gens conservent ces connexions dans leur monde réel. »