Le masque XR d’Apple s’appelle finalement l‘Apple Vision Pro, et si l’on en croit la firme de Cupertino, il s’agit rien moins que du « produit technologique le plus avancé jamais conçu » (pour le grand public s’entend, on ne parle bien sûr pas d’une fusée spatiale ici). Apple exagère t-il ? Si l’on s’en tient à le fiche technique du masque et aux nombreuses avancées technologiques qu’il propose… pas vraiment.



Ainsi, l’Apple Vision Pro est bien équipé de deux dalles 5 K Micro OLED proposant un affichage de 23 millions de pixels (et dont la densité est bien de 4000 ppp, bien plus que la 4K donc). Cet écran est surmonté par une lentille de conception « maison » à trois couches, des lentilles qui peuvent elles même accepter des lentilles de corrections à fixation magnétique. L’eye tracking et les caméras internes (12 caméras au total !) permettent non seulement de capter le mouvement des yeux pour le rendu fovéal mais aussi de garantir la sécurité dans le casque via la fonction Optic ID (un calque de Face ID mais qui se base sur les informations biométriques de la pupille). Optic ID servira aussi pour les paiements en ligne, l’achat d’apps, etc.

L’enregistrement des mouvements des yeux permettra aussi d’afficher le regard de l’utilisateur sur la visière extérieure du casque, visière composée d’un verre laminé en trois couches sous lequel se trouve un immense écran OLED courbe. Le rendu des yeux est impressionnant, même s’il reste toujours aussi étrange de se balader avec ce gros masque sur la tête. A noter qu’en tout et pour tout, la façade avant du Vision Pro contient 12 caméras, 6 capteurs dont un LiDAR pour la profondeur et le scan 3D de l’environnement, ainsi que 5 microphones. Deux des caméras RGB permettent même d’enregistrer des vidéos ou des photos en 3D puis de les visionner sous le casque ! On se rapproche de certaines scènes de Minority Report… A noter que tous les capteurs et caméras sont à très faible latence.

Le système Spatial Audio intégré au masque est doté de la technologie audio raytracing qui analyse l’environnement autour de l’utilisateur pour fournir le rendu sonore le plus réaliste possible en mode AR, et le plus fidèle possible en mode VR. A l’intérieur du Vision Pro se trouvent deux processeurs, soit un M2 et une nouvelle puce baptisée R1 qui devra gérer l’intégralité des capteurs du masques. Cett puissance permet d’afficher des images XR avec une latence d’à peine 12 millisecondes ! La batterie externe, comme prévue rattachée par un fil au casque (via une accroche magnétique), assurera une autonomie de 2 heures environ, ce qui n’est finalement pas si mal quand on songe à la masse de technologies embarquées qu’il faudra faire fonctionner de concert. Le vision Pro pourra aussi fonctionner non stop rattaché au secteur.

En bref, l’Apple Vision Pro est bien un monstre technologique hors norme, comme un concept qui nous donnerait une vision du futur de la XR, sauf qu’il sera en vente aux Etats Unis dès le premier trimestre 2024.

Pour ceux qui sont intéressés par les applications et les services de l’Apple Vision Pro, c’est par ici que ça se passe.