Le clou du spectacle arrive enfin, le fameux casque VR, ou plutôt MR dans ce cas : Apple Vision Pro. Attendue depuis bien longtemps, la présentation nous donne un aperçu de ce que pourra faire la bête. Et si la moitié de ce qui nous est montré est vrai, force est de constater que c’est du très, très lourd, et qu’Apple n’avait pas vendu autant de rêve depuis des années.

Plutôt que de créer une expérience uniquement basé sur la Réalité Virtuelle, Apple a choisi un hybride avec la Réalité Augmentée et la Réalité Mixte, intégrant les images et les différents écrans dans notre réalité. Pour rendre le résultat plus « réel » encore, la firme à la pomme a mis le paquet : les fenêtres et éléments projettent des ombres pour donner une véritable sensation de profondeur, et les couleurs de la pièce semblent modifiées pour correspondre autant que possible au contenu affiché. Il est aussi possible d’envoyer et de recevoir des objets 3D, que l’on peut par la suite observer sous tous les angles.

Au niveau des contrôles, on reste sur de l’intuitif. Les yeux font office de curseur, et un léger mouvement des doigts suffit à valider son choix, déplacer des fenêtres, etc… Notons que dans les quelques apps montrées comme Safari ou FaceTime, on peut aussi faire confiance à la machine pour afficher toutes les fenêtres autour de l’utilisateur et réajuster au fur et à mesure de façon dynamique.

L’immersion est véritablement au centre de l’expérience. Selon l’app et le choix de l’utilisateur, la pièce peut rester visible, ou être totalement recouverte par un background virtuel et immersif. En mode immersion pleine cependant, toute personne entrant dans le champ de vision ou interagissant avec l’utilisateur apparaît en fondu dans la vue de l’utilisateur. A l’inverse, nous pouvons voir lorsque quelqu’un porte le casque sa disponibilité : Le masque est opaque en pleine immersion, mais laisse apparaître les yeux de l’utilisateur lorsqu’il est plus « disponible ».

Pour présenter les possibilités offertes par l’appareil, quoi de mieux que Disney ? D’une ambiance drive-in sur Tatooine pour regarder Mandalorian à la nage avec les tortues de National Geographic, pour finir avec une aventure dans les What If… de Marvel, la firme a mis les moyens pour mettre en avant cette technologie.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’on retrouve dans l’appareil la possibilité de filmer et enregistrer le son 3D, afin de pouvoir revivre des moments spéciaux à volonté. Et s’il est possible de filmer, on peut bien sûr également regarder des films en 3D. Enfin, le Vision Pro proposera Apple Arcade en day-one, avec compatibilité manette.