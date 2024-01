Comme prévu, Apple vient de lancer les précommandes pour le Vision Pro. Cela concerne pour le moment les États-Unis. Il faudra attendre encore quelques mois pour avoir le produit en France et dans les autres pays.

Précommandes pour l’Apple Vision Pro

L’Apple Vision Pro débute à 3 499 dollars. Pour cette configuration, on retrouve 256 Go d’espace de stockage, la puce M2, la puce R1 (qui s’occupe de certains processus pour soulager la M2) et 16 Go de RAM. Il y a aussi deux autres modèles avec 512 Go (3 699 dollars) et 1 To de stockage (3 899 dollars). La boîte comprend :

Une sangle Solo Knit

Une sangle Dual Loop

Un joint léger

Deux coussins d’étanchéité légers

Une housse pour l’avant de l’Apple Vision Pro

Un chiffon pour nettoyer

Une batterie

Un câble de charge USB-C

Un adaptateur secteur USB-C

Il est également possible d’avoir des verres correcteurs. Apple a passé un partenariat avec ZEISS pour créer des inserts optiques personnalisés qui s’adaptent à la plupart des ordonnances. Les verres correcteurs pour ceux qui ont des problèmes de vue coûtent 149 dollars. Il y a aussi une variante à 99 dollars. D’autre part, l’assurance AppleCare+ coûte 499 dollars.

La précommande se fait sur l’Apple Store en ligne, sur l’application Apple Store ou directement dans les Apple Store physiques. Face ID est utilisé (et obligatoire) pour scanner le visage et déterminer la bonne taille pour les sangles.

Les premières livraisons de l’Apple Vision Pro auront lieu le 2 février. C’est également à cette date que les essais en Apple Store seront disponibles pour le public.