Quelques détails supplémentaires se dévoilent pour l’Apple Vision Pro, notamment pour la RAM. Le stockage maximum qui devrait être disponible fait également parler de lui.

16 Go de RAM pour l’Apple Vision Pro

Apple a proposé hier Xcode 15.2 qui permet aux développeurs d’avoir accès au SDK de visionOS et donc de créer des applications pour le Vision Pro. MacRumors a fouillé dans le code de Xcode 15.2 et a pu déterminer que le casque embarque 16 Go de RAM. Apple n’a jamais communiqué publiquement sur le sujet.

L’information n’est malgré tout pas une grosse surprise. En effet, il s’était déjà murmuré que les kits de développement distribués par Apple l’an dernier à certains développeurs triés sur le volet avaient le droit à 16 Go de RAM. La mémoire vive n’a donc pas bougé avec le produit final.

D’autre part, il se dit que l’Apple Vision Pro pourrait avoir jusqu’à 1 To de stockage. Xcode ne contient visiblement pas cette information, mais elle a déjà circulé.

Officiellement, Apple annonce que son casque a le droit à 256 Go de stockage. Mais la société a toujours parlé d’un prix « à partir de 3 499 dollars ». La mention « à partir » suggère qu’il y aura plusieurs variantes et donc plusieurs tarifs. S’il y a bel et bien un modèle avec 1 To de stockage, alors on peut imaginer qu’il y aura également un casque avec 512 Go.

Les précommandes pour l’Apple Vision Pro débuteront le 19 janvier aux États-Unis. La commercialisation aura lieu le 2 février. Apple ne dit pas encore quand les autres pays y auront le droit.