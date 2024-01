Apple a fait tester son casque Vision Pro à des journalistes de The Verge et d’Engadget. Cette prise en main est l’occasion d’avoir quelques retours, avec certains qui sont négatifs.

Pour Cherlynn Low d’Engadget, le poids de l’Apple Vision Pro a été un sérieux problème au bout de 20 minutes, au point d’avoir eu des douleurs. La journaliste explique qu’il s’agissait ici du casque avec la sangle standard. Apple lui a ensuite fourni la sangle à double boucle (Dual Loop) et la répartition du poids était meilleure dans cette configuration.

Dana Wollman d’Engadget a fait le test avec les joints légers afin d’obtenir le bon ajustement au visage. Il était nécessaire d’avoir le pourtour bien collé autour des yeux, sinon le rendu sur les écrans n’était pas terrible. Aussi bien Low que Wollman ont préféré la sangle à double boucle, estimant que c’était plus confortable.

Joanna Stern du Wall Street Journal estime elle aussi que la sangle à double boucle propose un meilleur confort général.

Had my 4th demo of the Vision Pro this AM and Apple finally let us take a photo with it on.

My first three demos (1 in June, 1 in November, 1 in December) were all with the Solo Knit Band and I really felt the weight of the face computer on my face.

Today I tried the Dual… pic.twitter.com/DjyYknyme3

— Joanna Stern (@JoannaStern) January 16, 2024