En plus d’annoncer la date de sortie pour le Vision Pro (2 février 2024 aux États-Unis), Apple révèle ce que contient la boîte du casque de réalité mixte. Il y a plusieurs accessoires au programme.

Les accessoires de l’Apple Vision Pro

La boîte de l’Apple Vision Pro comprend les accessoires suivants :

Une sangle Solo Knit

Une sangle Dual Loop

Un joint léger

Deux coussins d’étanchéité légers

Une housse pour l’avant de l’Apple Vision Pro

Un chiffon pour nettoyer

Une batterie

Un câble de charge USB-C

Un adaptateur secteur USB-C

Apple précise que les deux sangles offrent « aux utilisateurs deux options pour l’ajustement qui leur convient le mieux ».

D’autre part, Apple fait savoir que le Vision Pro aura le droit à 256 Go de stockage interne. Le fabricant ne précise pas s’il y aura des variantes avec 512 Go, 1 To, voire plus. Mais il est bon de préciser qu’il parle d’un prix qui débute à 3 499$. On peut donc imaginer que plusieurs variantes seront disponibles.

Les précommandes seront lancées le 19 janvier aux États-Unis et la commercialisation interviendra le 2 février, aussi bien dans les Apple Store physiques que sur l’Apple Store en ligne. Apple ne communique rien concernant une expansion internationale. Toutefois, il s’est murmuré hier que les premiers pays à avoir le casque après les États-Unis pourraient bien être la Chine, le Canada et le Royaume-Uni.