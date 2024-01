Apple a choisi d’utiliser une très grosse boîte pour ranger le Vision Pro. L’image ci-dessous permet de voir la différence de taille entre le casque et la boîte.

Très grosse boîte pour l’Apple Vision Pro

L’image est un rendu de MacRumors, qui dit avoir vu une vidéo d’entraînement pour les employés d’Apple montrant la vraie boîte du Vision Pro. Le rendu s’appuie justement sur ce qui a été montré aux employés.

Qu’est-ce qui justifie une telle taille ? Il y a plusieurs accessoires au programme. On retrouve :

Une sangle Solo Knit

Une sangle Dual Loop

Un joint léger

Deux coussins d’étanchéité légers

Une housse pour l’avant de l’Apple Vision Pro

Un chiffon pour nettoyer

Une batterie

Un câble de charge USB-C

Un adaptateur secteur USB-C

Outre la taille imposante, on peut voir qu’une image du Vision Pro est présente sur la partie supérieure de la boîte. On retrouve ensuite la mention Apple Vision Pro en gris et le logo d’Apple de la même couleur. Ça s’arrête là, le constructeur a choisi un design assez simpliste.

Apple a ouvert les précommandes du Vision Pro le 19 janvier. Selon les estimations de l’analyste Ming-Chi Kuo, il y a eu entre 160 000 et 180 000 exemplaires commandés lors du premier week-end. Il faudra attendre le 2 février pour la commercialisation… aux États-Unis du moins. Apple ne précise pas encore quels seront les autres pays à avoir le casque à une date ultérieure.