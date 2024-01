Apple a commencé à expédier les premiers exemplaires de son Vision Pro. Cela intervient quelques jours à peine après l’ouverture des précommandes aux États-Unis.

Les expéditions ont commencé

Comme l’ont remarqué plusieurs personnes ayant précommandé l’Apple Vision, le colis a quitté l’usine de production en Chine et se veut traité par UPS pour la livraison. Mais il va falloir encore patienter parce que la date de sortie officielle est le 2 février. Il ne faut pas partir du principe que certains clients seront livrés en avance parce que l’expédition a déjà eu lieu. C’est la même chose avec les iPhone : les transporteurs (UPS en l’occurrence) attendent le jour J.

My Apple Vision Pro has seemingly shipped via UPS from China this morning: pic.twitter.com/REag16uYTP — Eshu Marneedi (@EshuMarneedi) January 22, 2024

Le colis a un poids de 4,70 kg. En comparaison, Apple a révélé il y a quelques jours que le Vision Pro seul pèse entre 600 et 650 grammes. Tout dépend de la configuration choisie. Il y a donc 4 kg qui concernent uniquement la boîte et les accessoires qui sont inclus. Une image de la boîte a fait son apparition aujourd’hui et elle se veut massive (voir cet article).

Pour rappel, le Vision Pro débute à 3 499 dollars avec 256 Go d’espace de stockage. Il est possible d’avoir un modèle de 512 Go à 3 699 dollars et un modèle de 1 To au tarif de 3 899 dollars. Il n’y a pas encore d’informations précises sur la sortie en France, tout comme il n’y a pas le prix en euros. Mais quand on sait que les prix américains sont affichés hors taxes, on peut deviner que l’on va sérieusement s’approcher des 4 000 euros en Europe.