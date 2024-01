Apple commercialisera le Vision Pro le 2 février prochain avec une petite production : entre 60 000 et 80 000 exemplaires selon les informations de Ming-Chi Kuo. L’analyste s’attend à un stock vite écoulé.

Moins de 100 000 Apple Vision Pro au lancement

Selon Kuo, les fans d’Apple vont sauter sur l’occasion et acheter un Vision Pro au lancement, bien que le prix soit important (3 499 dollars). Il indique :

Bien qu’Apple n’ait pas clairement défini le positionnement du produit et les applications clés de Vision Pro, et qu’il y ait des doutes quant à son prix, l’expérience utilisateur (par exemple, donner aux utilisateurs l’illusion qu’ils peuvent contrôler l’interface avec leur esprit) créée par les innovations technologiques révolutionnaires, ainsi que la base de fans et d’utilisateurs assidus, devraient permettre de vendre facilement le produit après sa sortie.

Il est vrai que certains éléments restent encore inconnus pour le casque de réalité mixte. Par exemple, Apple parle d’un prix « à partir de 3 499 dollars », ce qui suggère la présence de plusieurs modèles. Pour autant, la société ne communique aucune information sur le sujet. Nous savons seulement que le modèle à 3 499 dollars embarque 256 Go de RAM. Une récente fuite a permis d’apprendre qu’il y aura 16 Go de RAM. Toujours selon les fuites, il y aura également un modèle avec 1 To de stockage.

Pour rappel, la commercialisation concernera d’abord les États-Unis. Apple n’a rien communiqué pour une disponibilité dans les autres pays.