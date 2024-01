Apple va fournir des exemplaires du Vision Pro aux médias afin qu’ils puissent le tester et publier leurs résultats. Mais toute une organisation est mise en place, à tel point qu’il y aura plusieurs rendez-vous.

C’est Mark Gurman de Bloomberg qui révèle l’information. Dans un message posté sur X (ex-Twitter), il indique :

Apple’s carefully orchestrated Vision Pro reviews plan: a hands-on “experience” with chosen reviewers on Jan 16, a follow up meeting to go over the device again on Jan 23, device then shipped to reviewers. Reviews published at the end of the month. Nothing left to chance.

