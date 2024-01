Il est possible de commander l’Apple Vision Pro, mais cela concerne uniquement les États-Unis pour le moment. Naturellement, certains à l’international vont essayer de se procurer un modèle d’une façon ou d’une autre (lors d’un voyage aux États-Unis par exemple). Mais attention : il y a des contraintes.

Quelques limitations avec l’Apple Vision Pro à l’international

Dans une foire à questions, Apple indique les éléments suivants :

L’Apple Vision Pro ne prend en charge que l’anglais (États-Unis) pour la langue et la frappe, et l’anglais pour Siri et la dictée.

L’App Store nécessite un identifiant Apple avec la région définie sur les États-Unis.

Les achats sur Apple Music et l’application TV nécessitent un identifiant Apple avec la région définie sur les États-Unis.

Pour les clients ayant besoin d’une correction de la vue, ZEISS n’acceptera que les ordonnances rédigées par des professionnels de la vue américains et n’expédiera ses produits qu’aux États-Unis.

Les clients peuvent ne pas être en mesure d’accéder à certaines applications, fonctionnalités ou contenus en raison de licences ou d’autres restrictions dans ces pays ou régions.

L’assistance Apple n’est disponible qu’aux États-Unis.

« L’Apple Vision Pro n’est disponible à la vente qu’aux États-Unis et est conçu pour que les clients américains puissent l’utiliser à la maison, au travail et en voyage. Nous espérons pouvoir proposer l’Apple Vision Pro dans d’autres pays dans le courant de l’année », indique le fabricant sans plus de précision.

Cette semaine, une fuite a indiqué que les premières régions à l’international devraient avoir le casque avant la WWDC 2024 en juin. Il se murmure que la Chine, le Canada et le Royaume-Uni seraient les premiers concernés, mais Apple n’officialise rien pour le moment.