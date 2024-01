La commercialisation de l’Apple Vision Pro concernera d’abord les États-Unis, mais d’autres pays pourraient aussi y avoir le droit avant la WWDC 2024 en juin selon les informations de Ming-Chi Kuo.

Une sortie internationale pour l’Apple Vision Pro dans quelques mois

L’analyste explique qu’Apple partagera de nouveaux détails sur le développement de visionOS, le système d’exploitation du Vision Pro, lors de la WWDC 2024 en juin. Et avant cela, il faudrait s’attendre à une commercialisation en dehors des États-Unis. Il n’est toutefois pas précisé quels seront les premiers pays à l’avoir. Mais Bloomberg a récemment suggéré que la Chine, le Canada et le Royaume-Uni seront les premiers servis après les États-Unis.

Pourquoi le lancement concerne-t-il uniquement les États-Unis au départ ? Kuo indique :

Les raisons pour lesquelles Apple n’a pas encore commercialisé le Vision Pro sur les marchés non américains sont les suivantes : 1) l’offre initiale limitée du Vision Pro, 2) la nécessité de s’assurer que le processus de vente sur le marché américain se déroule sans heurts et 3) le temps nécessaire pour modifier les algorithmes afin de se conformer aux réglementations en vigueur dans les autres pays.

Il ajoute que « plus vite les problèmes susmentionnés seront résolus, plus vite le Vision Pro sera disponible dans un plus grand nombre de pays ».

Les précommandes pour l’Apple Vision Pro auront lieu dès le 19 janvier aux États-Unis. La commercialisation du casque se fera le 2 février pour 3 499 dollars.