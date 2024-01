Les précommandes pour l’Apple Vision Pro sont maintenant lancées aux États-Unis et c’est l’occasion de découvrir les modèles avec 512 Go et 1 To de stockage. Apple avait jusqu’à présent seulement dévoilé la variante avec 256 Go.

Jusqu’à 1 To de stockage pour l’Apple Vision Pro

Depuis le départ, Apple a parlé d’un Vision Pro avec 256 Go d’espace de stockage pour un prix de 3 499 dollars. Aujourd’hui, le constructeur officialise un modèle avec 512 Go qui coûte 3 699 dollars. Il y a aussi un modèle avec 1 To de stockage au tarif de 3 899 dollars. Apple facture donc 200 dollars pour avoir le double du stockage à chaque fois. Il est bon de noter qu’il s’agit ici des prix hors taxe (comme n’importe quel prix américain).

L’Apple Store en ligne donne deux options aux acheteurs : payer le casque de réalité mixte en une seule fois ou faire un paiement sur 12 mois. Dans le cas du modèle de 256 Go, cela revient à 291,58 dollars par mois. Pour celui de 512 Go, la somme est de 308,25 dollars par mois. Et pour la variante avec 1 To, le client doit verser 324,91 dollars par mois. Comme nous pouvons le voir, il s’agit d’un crédit à 0%.

Pour le moment, l’Apple Vision Pro est disponible en précommande aux États-Unis. La commercialisation se fera le 2 février. Apple ne dit pas encore quand les autres pays y auront le droit, mais une fuite cette semaine a suggéré que ce sera avant la WWDC 2024 en juin. Du moins pour certaines régions.